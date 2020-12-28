Ученые рассказали, как снизить риск заражения COVID-19 в закрытом помещении

Ученые посоветовали регулярно увлажнять воздух в помещении Фото из открытых источников

Активность вируса замедляется при высоком уровне влажности

Ученые выяснили, как можно снизить риск заражения коронавирусной болезнью COVID-19 в закрытом помещении. Об этом сообщает издание Science Alert.

Как отмечается, уменьшить риск инфицирования помогают увлажнители воздуха. По словам Линси Марр из Политехнического Университета Вирджинии, для этого надо поддерживать влажность на уровне выше 40%. Однако, в зимний период уровень влажности должен быть ниже 60% в зимние месяцы. Это помогает защитной системе организма, в частности слизистой оболочке органов дыхания, работать лучше, чем при сухом воздухе. Кроме этого, в таких условиях вирус имеет значительно меньше шансов выжить.

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К такому же мнению склоняется исследователь аэрозолей Аджит Ахлават. Ученый отметил, что вероятность передачи коронавируса воздушным путем во влажных местах ниже, чем в засушливых. Причиной этого является то, что при низкой увлажненности вирусные частицы остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению дольше. Тогда как во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что снижает его активность.

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Несмотря на это, ученые предупредили, что чрезмерная влажность может быть опасной, ведь она способствует росту плесени. Последняя способна вызвать астму и аллергию.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что заразиться коронавирусом COVID-19 можно в любое время года и при различных погодных условиях.