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Ученые предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии

Фото с открытых источников

При этом считается, что новая методика связана с повышенным риском развития рака

Исследователи из Канады и США утверждают, что вылечить коронавирус можно будет с помощью радиотерапии. Об этом информирует журнал Radiotherapy and Oncology.

Ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%.

При этом, научная группа из Института рака Университета Эмори, который находится в США, уже испробовала данную методику на пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты, но при этом заявляют, что она связана с повышенным риском развития раковых опухолей.

Для исследования приняли 20 пациентов, 10 из которых подверглись лучевой терапии. Те, кто получил экспериментальное лечение, выздоравливали значительно быстрее: три дня против 12 дней.

Время до выписки из стационара было также сокращено до 12 дней, пока пациентов из другой группы выписывали примерно на 20-й день. Некоторые специалисты считают, что методика не совсем надежна и нуждается в еще нескольких испытаниях.

К тому же, радиологи считают, что в подобном лечении присутствуют серьезные побочные эффекты: лучевая терапия в низких дозах может уменьшить воспаление, однако она также убивает B - и T-клетки иммунной системы, которые крайне важны для борьбы с коронавирусом.

Ученые также заявляют, что у большинства больных COVID-19 наблюдаются легкие или умеренные симптомы, а потому выздоровление происходит без специфического лечения.

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Напомним, в Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости на коронавирус. За сутки зафиксировали 1847 случаев COVID-19

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