Ученые определили, что жесткие карантинные меры вредят психологическому здоровью

Фото из открытых источников

Ученые призывают к тому, чтобы при введении мер самоизоляции учитывалась возможность выхода из дома для прогулок на открытом воздухе

В ходе международного исследования ученые выяснили, что слишком строгие карантинные меры вредят психическому здоровью человека. Об этом сообщает Science of the Total Environment.

Согласно сообщению, онлайн-опрос был проведен среди 6769 человек из 77 стран, им занимались ученые из Баскского технологического центра AZTI (Испания), университетов короля Абдулазиза (Саудовская Аравия) и Эксетера (Великобритания), Норвежского института исследования природы, Норвежского университета естественных наук (Норвегия) и Центра когнитивных наук (Австрия).

Как выяснилось, те, чьи дома имели выход в личный сад или хотя бы на балкон, откуда открывался вид на природный ландшафт, смогли сохранить более позитивный настрой во время самоизоляции. Но эти вещи были важны в основном лишь для проживавших в зоне строжайшего карантина и мало повлияли на людей, которым разрешались прогулки на природе.



"Ученые призывают к тому, чтобы при введении мер самоизоляции учитывалась возможность выхода из дома для прогулок на открытом воздухе", - говорят в материале.

Также необходимо выяснить, исчезли ли эти проявления у тех, кто столкнулся с жесткими карантинными мерами, или сохранились по сей день.

"Исследование проходило во время первой волны коронавирусного заболевания в Европе, с марта по май 2020 года. Но основное внимание исследователи уделили ответам 5218 человек из девяти стран, которые демонстрировали симптомы депрессии и беспокойства", - добавили ученые.

Напомним, ранее ученые установили, что у больных, преодолевших коронавирусную болезнь COVID-19, иммунитет к этому заболеванию может сохраняться в течение нескольких лет.