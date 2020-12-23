Ученые объяснили, может ли вакцина от COVID-19 изменить человеческий ДНК

Генетики заверили, что ДНК человека не меняется из-за введения в организм вакцины от коронавируса Фото из открытых источников

Вакцина не может изменить генетический код, потому что быстро выводится из организма, утверждают эксперты

Когда люди слышат, что вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna содержат генетический материал, некоторые опасаются, что вакцина может изменить их геном. Генетик Александр Коляда рассказал УП, может ли вакцина повлиять на человеческую ДНК.

"Некоторые вирусы, такие как ВИЧ, могут интегрировать свой генетический материал в ДНК своих хозяев, но так умеют не все вирусы, и ВИЧ может делать это только с помощью специальных ферментов, которые он "приносит" с собой.Вакцины мРНК не содержат этих ферментов, поэтому нет риска того, что генетический материал, который они содержат, изменит нашу ДНК", - заверил он.

По словам эксперта, информационная РНК является нестабильной и не способна соединяться, а тем более вносить изменения в ДНК человека. Она живет в организме всего 72 часа и затем разлагается.

"Информационной РНК фактически невозможно попасть в ядро. мРНК проходит только через цитоплазму клетки – материал, который окружает ядро, чтобы добраться до рибосом, этаких фабрик, производящих белки",- объясняет генетик.

Генетик Оксана Пивень добавляет, что коронавирусная пандемия уже совершила переворот в изобретении РНК-вакцин, а впоследствии еще и, вероятно, станет поводом для создания медицины будущего.

Ранее сообщалось о первом массовое осуществление вакцинации "Спутником V" в России. Далее прививки начались в Великобритании вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Следующими эту "эстафету" переняли у США.

Украинское правительство тоже накануне утвердило план осуществления прививки украинцев от коронавирусной инфекции. В Украине оно будет проводиться в 4 этапа: с января 2021 года по март 2022 года.