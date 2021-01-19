Ученые обнаружили уникальную планетарную систему

Фото из открытых источников

Так называемая система TOI-1259 находится на расстоянии 385 световых лет от Земли

С помощью космического телескопа TESS группа астрономов обнаружила планетарную систему, которая состоит из звезды к-класса (оранжевый цвет), планеты размером с Юпитер и белого карлика. Об этом пишет phys.org.

Так называемая система TOI-1259 находится на расстоянии 385 световых лет от Земли.

Звезда имеет радиус 0,71 радиуса Солнца и на 25% больше за него, а планета хоть и имеет размеры с Юпитером, однако ее масса на 56% больше.

Необычным для планетарной системы является присутствие белого карлика, который удален от родительской звезды на 1648 астрономических единиц. Его радиус составляет 0,013 радиуса Солнца и массу примерно 0,56 массы Солнца. По оценкам астрономов, возраст системы достигает 4,08 миллиарда лет.

phys.org

Исследователи убеждены, что белый карлик в прошлом, когда он еще был полноценной звездой, мог повлиять на формирование и эволюцию планеты.

Напомним, в 2021 году космическая компания Илона Маска SpaceX намерена увеличить количество полетов и осуществить почти 50 запусков.