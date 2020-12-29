Ученые обнаружили новый вид и род змей: Они все время были в коллекции

Карликовая змея Waray, чешуя которой имеет разноцветную окраску Фото University of Kansas ' Biodiversity Institute

Ранее новую разновидность пресмыкающихся причисляли к неудачным экземплярам других видов

Американские ученые установили новый род змей Levitonius и вид Levitonius mirus, экземпляры которых в течение многих лет находились в коллекции биоразнообразия Института Канзасского университета. Об этом сообщает CCN.

Как отмечается, три экземпляры змей были найдены в период с 2006 по 2012 годы и занесены в коллекцию учебного заведения. Его выпускнику Джеффу Вайнеллу стало интересно исследовать группу змей под названием "Pseudorabdion". В ходе исследований, он открыл абсолютно новую карликовую змею.

"Когда я получил результаты ДНК, я сначала подумал, что это просто ошибка с моей стороны или загрязнение образцов", - отметил ученый.

Сегодня установлено, что Levitonius mirus, также известный как карликовая змея Waray, родом с островов Самар и Лейте на Филиппинах. Этот представитель имеет наименьшее количество позвонков, а также отличается радужным цветом чешуи. По словам Вайнелла, это может свидетельствовать о том, что рацион змеи преимущественно состоит из дождевых червей.

Также стало известно, что змея не является ядовитой, а своими размерами напоминает длину карандаша. А это свидетельствует о редком процессе миниатюризации у пресмыкающихся.

"Это имеет много последствий, таких как уменьшение количества костей, своеобразное упрощение организма", - сообщает ученый.

Слово "mirus" с латинского означает "чрезвычайный" и чтит местных людей Варай-варей на Филиппинах. Научное название Levitonius mirus приуроченное Алану Левитону, исследователю из Калифорнийской академии наук, который долгое время изучал змей на этих территориях.

Змею, которая была открыта случайно, никогда не фотографировали вживую. Сделать это крайне трудно из-за среды, в которой она обитает.

"Там все еще есть хорошая среда обитания, чтобы они могли там быть, но они живут под землей, поэтому их трудно найти, если у вас нет идеальных условий, которые могут заставить их выйти над землей", - уверяет Джефф Вайнелл.

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