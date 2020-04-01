Ученые назвали тревожные симптомы коронавируса у детей

Симптомы коронавируса у детей из открытых источников

Среди симптомов: температура, кашель, насморк, затрудненное дыхание, вялость и отказ от воды и еды

Дети, как и взрослые, болеют коронавирусом, они также являются хорошими переносчиками болезни, поскольку симптомы у малышей часто не вызывают подозрений на COVID-19. Об этом сообщили медики из Швеции, передает The Irish Time.

Согласно сообщению, показатель заболевания COVID-19 у детей достигает максимум 5% от всех известных случаев, и дети часто имеют легкие симптомы, а смерти случаются чрезвычайно редко.



Педиатр, специалист по инфекционным заболеваниям детской больницы в Дублине Карина Батлер отметила, что 96% больных коронавирусом детей будут иметь легкую форму заболевания.

Типичными симптомами у детей при коронавирусе являются температура, кашель, а также насморк. Изредка к ним добавляются расстройства желудочно-кишечного тракта. Дети, как правило, хорошо справляются с болезнью, а лечить их надо так же, как это делается при других вирусных заболеваниях - препаратами на основе парацетомола.

Среди тревожных симптомов у детей, по мнению врачей, должны стать:

затруднение дыхания,

вялость,

отказ от воды.

При таких признаках надо немедленно обратиться к врачу. В случаях снижения аппетита, медики советуют всегда придерживаться достаточного уровня потребления жидкости, что, в общем, является традиционной рекомендацией.

Ранее сообщалось, что в Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка, которая стала самой молодой жертвой коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.