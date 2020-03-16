Ученые нашли окаменелую кожу вымершего пингвина, который жил 43 миллиона лет назад

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Пингвин жил на острове в Антарктиде

Аргентинским ученым удалось обнаружить окаменелую кожу остатков крыла пингвина, который жил на острове Сеймур в Антарктике 43 миллиона лет назад. Об этом сообщает "Урядовий кур’ер".

Отмечается, что ископаемые останки были обнаружены еще в 2014 году во время исследовательской миссии, но подробные результаты исследования стали известны только сейчас

Найдена окаменелость была отправлена в музей Ла-Платы, где ее изучала палеонтолог Каролина Акоста Хоспиталеч.

В ходе исследования было установлено, что окаменевшая кожа принадлежит Palaeeudyptes gunnari, одном из многих вымерших видов пингвинов, которые жили в Антарктиде в период эоцена, который длился от 56 до 34 миллионов лет назад. В то время Антарктида была покрыта лесом и имела разнообразную фауну. Кстати, именно на острове Сеймур в 2008 году было выявлено и единственный известный ныне науке скелет Palaeeudyptes gunnari. Приспособленность оперение древних пингвинов до экстремальных холодов, вероятно, сыграла говну роль в их выживании как вида в эпоху эоцена и их потомков в холодных морях южного полушария.

На этот раз было найдено полностью все крыло. Ученые смогли изучить соединительную ткань, фолликулы перьев и рисунок, оставленный перьями на коже. Это единственное крыло Palaeeudyptes gunnari, которое когда-либо было найдено, и первая шкура уцелела вымершего пингвина, который пережил массовое вымирание мелового периода и стал современным птицей, чья кожа сохранилась до наших дней.

"Окаменелость кожи этого крыла уникальная, потому что это первый в мире сохранившийся пример пингвина с кожей. Кожа была сохранена в виде окаменелости на обеих поверхностях его крылья, окутывая кости, которые оставались сочлененными в своем первоначальном положении", – сказала Хоспиталеч.

Благодаря такому четкому сохранению ученым удалось проанализировать соединительную ткань крыла, а также морфологию и плотность кожных фолликулов, из которых вырастает перья. Это позволило установить, что в сравнении с более крупными видами современных пингвинов, такими как императорские пингвины, Palaeeudyptes gunnari имели менее плотное оперение, которое не помогло бы изолировать от холода.

Ранее сообщалось, что китайские палеонтологи обнаружили в янтаре, который привезли из северной части Мьянмы, остатки самого маленького динозавра, что соревнуется с размером самой маленькой птицы - колибри.