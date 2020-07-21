Ученые нашли активные вулканы на Венере

Сделать открытие помогли космические снимки прошлого века

Поверхность Венеры Фото из открытых источников

Геофизики доказали, что в недрах Венеры существуют до сих пор активные вулканы. Об этом сообщает Nature Geoscience.

Отмечается, что на снимках американского межпланетного зонда Магеллан, который фотографировал планету в 1990-х годах 20 века, ученые обнаружили 37 геологических образований, которые называются коронами. Исследователи установили, что в действительности это действующие вулканы.

Ученые говорят, что вулканы возможно и бездеятельные, но не мертвые, ведь образование является достаточно молодыми, в сравнении с Марсом и Меркурием. Кроме того, короны гораздо больше земных вулканов: в среднем, ширина одного образования на Венере составляет около 300 км. На нашей планете ширина крупнейшего вулкана равна 120 км.

Ученые доказали, что расплавленный материал, который находится в недрах Венеры, вырывается наружу, а затем падает внутрь и образует кольцо, когда шлейф остывает. Исследователи сопоставили особенности корон и смогли показать, что изменения в коронах на Венере представляют различные стадии развития, что свидетельствует о продолжении формирования крон и активность внутренней части планеты.

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