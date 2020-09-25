Участники Форума "Люди мира" передадут наработки по достижению мира на Донбассе президенту, Кабмину и парламенту

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Участники Форума "Люди мира" передадут наработки по достижению мира на Донбассе президенту, Кабмину и парламенту. Соответствующее решение было принято в ходе Форума, который состоялся в Свято-Успенской Святогорской лавре Донецкой области.

"В эти дни мы, участники гражданского форума "Люди мира" разрабатываем формат структуры нашего Форума, которая будет генерировать все наработки по возможностям прекращения войны и восстановлению мирной жизни, с тем чтобы эта наша структура стала стороной представляющей эти программы Президенту Украины, в Правительстве, Верховной Раде, местных органах власти и конечно, же в переговорных группах по прекращению войны", - отметили участники.

В свою очередь, участник АТО из Северодонецка Вячеслав Шевчук, который несколько лет был в батальоне "Айдар", а потом командовал частью пограничников отметил, что на войне зарабатывают те, кто не заинтересован в ее окончании.

"Для меня вопрос вооруженного конфликта не новый. Я кадровый военнослужащий, я знаю конфликты, которые были в Приднестровье, я знаю конфликты, которые были в Югославии. На таких конфликтах всегда зарабатывают деньги! Всегда! И как я говорил на Форуме, который проходил в Святогорске, что самый большой и страшный заработок, это тот заработок, где просто люди гибнут, а на их смертях кто-то зарабатывает деньги... Как остановить это? Уже создано множество собраний, семь лет люди разговаривают, как закончить этот конфликт. На мой взгляд формула очень простая, чтобы победить конфликт, на котором зарабатывают деньги, нужно привести инвестиционные деньги и поднять экономику, которая сможет перебить те деньги, на которых люди зарабатывают на войне. Должна заработать экономика, должны люди, которые участвуют в конфликте должны начать зарабатывать - не на нем! Экономика должна расти, только таким способом мы можем остановить это!" - подчеркнул Шевчук.

Он также добавил, что, по его мнению, на сегодняшний день, есть единственная структура, которая может вести равный диалог с обеими сторонами конфликта - это церковь.

"Это единственный институт, который сегодня незаангажированный ничем и никем. Поэтому на сегодня на той стороне - государства нет, но единственная структура, институт, который сегодня может вести диалог с двух сторон окопов - это церковь. Она может говорить здесь. Она может говорить там. Нужно находить смыслы и согласие для людей, которые живут в Донецкой и Луганской областях, так и те, которые живут на неподконтрольной части! Мы, граждане живущие в Луганской и Донецкой областях обратили внимание, что во всех этих минских и других переговорных группах отсутствуют наши представители, люди живущие в зоне конфликта. Думаю, это одна из причин того, что все эти переговоры в тупике!" - подчеркнул Шевчук.