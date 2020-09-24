Участники форума "Люди мира" обратились к Зеленскому и всем политикам с призывом бороться за мир в Украине

Украинская Православная Церковь

В Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области состоялся форум "Люди мира". Его участники призвали президента Владимира Зеленского и всех политиков бороться за мир в Украине.

"Просим вас, многоуважаемый Владимир Александрович, как президента Украины обратиться к лидерам нормандской переговорной группы о безотлагательном принятии необходимых решений и сделать все возможное для установления мира на востоке Украины. Мы обращаемся к вам, многоуважаемый господин президент, а также ко всем общественным силам, гражданам Украины и международному сообществу с предложением о сотрудничестве и объединении усилий в совместном труде по окончанию войны, предотвращению социальной, экологической и гуманитарной катастроф, возрождению и устойчивому развитию Донецкой и Луганской областей", - призвали главу государства участники форума.