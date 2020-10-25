Участие несовершеннолетних во "всеукраинском опросе президента" является законным только при определенных условиях, - Денисова

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Также омбудсмен подчеркнула, что волонтерская помощь является добровольной и неоплачиваемой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человек Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних граждан во "всеукраинском опросе", инициированном президентом Владимиром Зеленским, законно, если на это есть разрешение родителей или лиц, которые их заменяют. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"В связи с многочисленными сообщениями в средствах массовой информации и социальных сетях о привлечении детей к проведению опроса, который инициирован Президентом Украины в день голосования, разъясняю. Президент Украины неоднократно заявлял, что опрос будет добровольным, а лица, которые его будут проводить являются волонтерами", - отметила Денисова.

Кроме этого, она отметила, что статья 7 Закона Украины "О волонтерской деятельности" предусматривает, волонтер - физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную неприбыльную деятельность путем предоставления волонтерской помощи.

Также украинское законодательство говорит о том, что волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя.

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В то же время они не могут предоставлять волонтерскую помощь Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции и тому подобное; в осуществлении надзора за осужденными, а также в медицинских учреждениях.

"Согласно закону, волонтерская деятельность является формой благотворительной деятельности. Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", - подытожила омбудсмен.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "всеукраинский опрос", инициированный президентом Владимиром Зеленским, в день местных выборов 25 октября проводят несовершеннолетние.