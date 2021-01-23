Убийство Бандеры и отравление Ющенко: Netflix выпустил новый сериал

Степан Бандера

Один из эпизодов сериала посвятили работе советских и российских спецслужб

Стриминговый сервис Netflix выпустил документальный сериал о работе шпионов и разведки, героями одной из серий которого стали лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребет, а также бывший президент Украины Виктор Ющенко. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Известно, что сериал "Искусство шпионажа" состоит из 8 эпизодов, второй из которых имеет название "Смертельные яды" и был посвящен работе советских и российских спецслужб. В серии речь идет об убийстве Степана Бандеры и Льва Ребета и упоминается история отравления третьего президента современной Украины Виктора Ющенко.

В частности, в эпизоде подробно рассказывают, как агент КГБ Богдан Сташинский отравил цианидом публициста Ребета, а затем и лидера Организации украинских националистов Бандеру.

Сейчас сериал озвучен только на английском, турецком и польском языках, но доступен с субтитрами на русском.

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Напомним, недавно на стриминговом сервисе Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами. Озвучкой занималась студия, которая в 2020 году стала официальным партнером американской компании.