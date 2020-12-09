"Убирайтесь вон из Донбасса": В ТКГ рассказали, чем именно раздражает Россия

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По его словам, после того, как РФ выведет из Донбасса все свои войска "Украина сделает все, чтобы договориться на принципах демократии и законов"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Россия ведет себя на переговорах цинично, пытаясь постоянно позиционировать себя не стороной конфликта, а посредником. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Цинизм, который продуцирует Россия, делая вид, что она не в процессе, а над процессом, что она какой-то "гарант". К тому же, официально заявляет, что якобы Украина обратилась к России стать гарантом и посредником при решении нашего внутреннего конфликта. Я попросил МИД предоставить любую информацию, где и когда Украина обращалась. Это было бы странно, что Украина обращается к агрессору прекратить агрессию. Агрессор внешний, но делает вид, что мы не можем договориться между собой. Я говорю: убирайтесь вон из Донбасса, все! Россия, иностранное оружие, группы, добровольцы - кого там только нет", - сказал Кравчук.

По его словам, после того, как РФ выведет из Донбасса все свои войска "Украина сделает все, чтобы договориться на принципах демократии и законов".

В то же время экс-президент подчеркнул, что на примере нормандской встречи 9 декабря можно увидеть, что Россия, в отличие от Украины, не выполняет свои обязательства.

"Путин сказал Меркель, что Россия и дальше будет работать в рамках формата. Но у них такая теория: одни говорят одно, другие другое, а третьи ничего не выполняют. Мы это видим на примере нормандской встречи 9 декабря. Украина выполнила почти все пункты, но со стороны России не было встречных шагов", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что в 2021 году Украина предложит новые шаги по урегулирование конфликта на Донбассе. По словам политика, новые действия будут включать в себя "закон о выборах, закон об амнистии, закон об особенностях местного самоуправления", что предполагает и "формулу Штайнмайера".