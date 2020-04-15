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У жителя Львовской области обнаружили коронавирус с третьего раза и после смерти

Львовский городской совет

У пациента имелись сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет

У 56-летнего жителя Львовской области, который умер от COVID-19, ПЦР-анализы с третьей попытки подтвердили заболевание на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Мужчина находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа получено 13 апреля. Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ получено уже после смерти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчину госпитализировали в Центр легочного здоровья’я 29 марта с двухсторонней пневмонией.

У пациента имелись сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет.

В общем во Львовской области зафиксировали уже 6 летальных случаев от инфицирования коронавирусом, среди них - трое жителей Львова.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели

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