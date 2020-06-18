У Зеленского заявили о "колонизации" Крыма Россией для увеличения "лояльного населения"

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич Фото из открытых источников

Постоянный представитель президента заявил, что на аннексированный полуостров Россия переместила не менее 300 тысяч своих граждан

Российская Федерация в Крыму продолжает притеснять украинцев и способствует незаконному перемещению своих граждан на полуостров, чтобы увеличить количество "лояльного" к российской власти населения. Об этом 18 июня на онлайн-дискуссии заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает hromadske.

Так, по подсчетам украинской власти, на аннексированный полуостров Россия переместила не менее 300 тысяч своих граждан.

"Одной из самых больших проблем для нас сейчас... и мы говорим об этом на любой международной платформе, есть "новая колонизация" Крыма. Конечно, когда мы говорим о "колонизации" Крыма, мы говорим об изменениях демографического состава населения в Крыму. Российская Федерация реализует комплексную политику, направленную на изменение состава населения во временно оккупированном Крыму", — отметил Кориневич.

В то же время представитель президента Украины добавил, что российская власть вытесняет из Крыма тех граждан, которых она воспринимает как угрозу.

"Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются из полуострова. Они (РФ — ред.) также способствуют незаконному перемещению граждан Российской Федерации на территорию оккупированного Крыма. И это военнослужащие и члены их семей, сотрудники правоохранительных органов, чиновники и тому подобное", — пояснил Кориневич и добавил, что таким образом Россия увеличивает долю "лояльного населения".

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Также отмечается, что РФ переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на свою территорию. Кроме этого, еще одной проблемой в Крыму является насильственная "паспортизация" украинцев.

Напомним, в четверг, 18 июня, Совет Европейского Союза продлил действие санкций против Российской Федерации относительно аннексии Крымского полуострова еще на один год.