У Зеленского прокомментировали возможность суда над украинским военными в Гааге
У президента уверяют, что украинская сторона самостоятельно и эффективно расследовала преступления своих военнослужащих
По мнению представителя президента в Крыму Антона Кориневича, Международный уголовный суд не будет инкриминировать в отношении украинской стороны какие-либо дела. Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.
По словам Кориневича, Украина уже самостоятельно и эффективно расследовала преступления своих военнослужащих во время конфликта на Донбассе. Он привел пример дело осужденных бойцов спецроты "Торнадо", которое расследовали украинские правоохранители.
"Поэтому я думаю, что это будут дела о вопиющих нарушениях со стороны РФ и сепаратистов. Почему? Потому что этих людей украинское правосудие не может достать", - заверил представитель президента.
Кроме этого предшественник Кориневича, юрист Борис Бабин также считает, что против украинской стороны дел не будет. Однако он отметил, что в украинском законодательстве есть существенные пробелы, которые теоретически могут привести к проблемам в международных судах.
Помимо ратификации устава, необходимо безотлагательно внести изменения в Уголовный кодекс. В частности ввести ответственность за военную агрессию и преступления против человечности, а также урегулировать правила обращения с военнопленными.
"Вопрос в том, совершали ли украинские комбатанты, силовики, представители ВСУ, должностные лица те преступления, которые описаны в Римском уставе. Это будет решать не Басманный суд Москвы, а Гаагский суд, и я как юрист-международник на 98% спокоен по этому поводу, потому что я не вижу состава преступлений в их (представителей Украины, – ред.) действиях", – отметил Бабий.
Напомним, недавно Офис Прокурора Международного уголовного суда принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму.