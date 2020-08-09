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У Зеленского назвали условия для пересечения админграницы с Крымом

КПВВ "Каланчак" Фото из открытых источников

Решение о закрытии КПВВ на админгранице с Крымом приняли из-за коронавируса

В субботу, 8 августа, Кабинет министров Украины ограничил пропуск лиц через КПВВ на админгранице с Крымом. Однако, попасть с полуострова на материковую Украину можно по ряду условий. Об этом сообщает пресс-служба представительства. 

Так, основанием для пересечения контрольного пункта въезда и выезда на время временного ограничения их работы является: 

  • подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
  • в случаях отсутствия регистрации места жительства, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной Правительству территории;
  • необходимость соблюдения принципа единства семьи;
  • в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;
  • в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;
  • в других случаях, когда есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).

Кроме этого, в представительстве президента подчеркнули, что обязательным условием после пересечения КПВВ с временно оккупированной территории является установление приложении "Дий вдома". 

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Заметим, досрочно прекратить двухнедельную самоизоляцию можно при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, 8 августа Кабмин принял решение об ограничении работы КПВВ на админгранице Украины с Крымом до конца августа. Такое решение приняли во избежание резкого распространения коронавируса на материковой Украине. 

Впоследствии, в воскресенье ночью, на полуострове образовалась очередь в несколько сотен человек. По предварительной информации, украинцы не могут выехать из Крыма из-за решения украинского правительства. 

 

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