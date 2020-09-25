У защиты Маркива есть 20 потенциальных новых свидетелей, - итальянский адвокат

Новые свидетели проживают в зоне конфликта и ранее боялись свидетельствовать из-за опасений за свою жизнь

"Фактически сейчас защита имеет около 20 потенциальных новых свидетелей, которых необходимо вызвать, если суд позволит восстановить стадию сбора доказательств. Все они имеют бесценную информацию для дела Маркива", - сказал партнер юридической фирмы Legance Avvocati Associati, которая представляет Украину в апелляционном суде Милана, Николо Бертолини Клеричи.

Также украинский адвокат, представляющий Украину в процессе, подчеркнул, что есть новые свидетели, которые проживают в зоне конфликта и ранее боялись свидетельствовать из-за опасений за свою жизнь.

"Сейчас, даже когда ситуация в Славянске более-менее контролируется украинскими правоохранительными органами, все равно существует риск быть наказанным за то, что свидетельствуешь в пользу Украины, потому что там работает много агентов, которых прикрывает Россия. Очень трудно убедить людей, проживавших на Донбассе в период 2014-2019 годов, прийти в суд и сказать свое слово, что потом будет известно на весь мир. Несмотря на это, с ростом доверия и уверенности в защите украинской армии на Донбассе, люди более охотно сотрудничают со следствием и предоставляют ценную информацию, которая может положить конец процессу против Виталия, если они будут свидетельствовать", - отметил адвокат Андрей Карнаухов.

Новости по теме: В парламенте Италии показали фрагмент фильма про Маркива

Напомним, в июле 2019 года украинца Виталия Маркива в Италии обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. Нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что апелляционный процесс по делу Маркива начнется 29 сентября в Милане. Отмечается, что следующее заседание назначено на 1 октября. Защитники украинца выступают за открытый режим заседаний с присутствием Маркива, но если другие стороны обратятся в суд с просьбой провести дистанционное заседание, то это просьбу могут удовлетворить.