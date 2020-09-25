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У защиты Маркива есть 20 потенциальных новых свидетелей, - итальянский адвокат

Новые свидетели проживают в зоне конфликта и ранее боялись свидетельствовать из-за опасений за свою жизнь

Защита нацгвардейца Виталия Маркива имеет около 20 человек, которые были непосредственными свидетелями гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 года на Донбассе. Они указывают на непричастность украинского военного к событию. Об этом сообщает "Укринформ".

"Фактически сейчас защита имеет около 20 потенциальных новых свидетелей, которых необходимо вызвать, если суд позволит восстановить стадию сбора доказательств. Все они имеют бесценную информацию для дела Маркива", - сказал партнер юридической фирмы Legance Avvocati Associati, которая представляет Украину в апелляционном суде Милана, Николо Бертолини Клеричи.

Также украинский адвокат, представляющий Украину в процессе, подчеркнул, что есть новые свидетели, которые проживают в зоне конфликта и ранее боялись свидетельствовать из-за опасений за свою жизнь.

"Сейчас, даже когда ситуация в Славянске более-менее контролируется украинскими правоохранительными органами, все равно существует риск быть наказанным за то, что свидетельствуешь в пользу Украины, потому что там работает много агентов, которых прикрывает Россия. Очень трудно убедить людей, проживавших на Донбассе в период 2014-2019 годов, прийти в суд и сказать свое слово, что потом будет известно на весь мир. Несмотря на это, с ростом доверия и уверенности в защите украинской армии на Донбассе, люди более охотно сотрудничают со следствием и предоставляют ценную информацию, которая может положить конец процессу против Виталия, если они будут свидетельствовать", - отметил адвокат Андрей Карнаухов.

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Напомним, в июле 2019 года украинца Виталия Маркива в Италии обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. Нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что апелляционный процесс по делу Маркива начнется 29 сентября в Милане. Отмечается, что следующее заседание назначено на 1 октября. Защитники украинца выступают за открытый режим заседаний с присутствием Маркива, но если другие стороны обратятся в суд с просьбой провести дистанционное заседание, то это просьбу могут удовлетворить.

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