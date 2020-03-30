У водителя трамвая во Львове обнаружили COVID-19

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Мэр Львова подчеркнул, что это результаты именно экспресс-тестов и они требуют дополнительного подтверждения

Во Львове результаты массового экспресс-тестирования показали два случая инфицирования коронавирусом, один из которых у водителя трамвая. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. Первый случай выявлен у пациентки 5-й больницы (1965 г.н.), которая 25 марта поступила с пневмонией…

Второй случай - водитель трамвая (1970 г.н.). У нее никаких симптомов, взяли материал для ПЦР-теста. Женщину отправят домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Тестируем всех водителей", - написал Садовой.

Мэр Львова подчеркнул, что это результаты экспресс-тестов. Таким образом для окончательного подтверждения диагнозов, анализы были отправлены на ПЦР-диагностику в лабораторию.

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Напомним, тест на коронавирус председателя Запорожского областного совета Григория Самардака дал положительный результат на COVID-19.