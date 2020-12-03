У власти нет средств контроля за соблюдением карантина, поэтому все ограничения теряют смысл, – политический консультант

Телеканал ZIK

Несмотря на ограничения и большие штрафы, в Украине работали рестораны и кафе

У действующей власти нет реального механизма по контролю исполнения карантинных мероприятий, поэтому любые ограничения теряют свой смысл.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический консультант Михаил Кацин.

"Когда власть принимает какое-то решение, оно должно выполняться. А в Украине мы наблюдали в течение карантинных выходных дней, что в регионах были нарушения. Работали рестораны и кафе, несмотря на введение карантина. Да, формально их штрафовали, но понятно, что эти штрафы, когда доходило до суда, были составлены некорректно и соответствующие решения не принимались по этим нарушениям", – сказал эксперт.

По словам политического консультанта, это свидетельствует о том, что у власти нет реального механизма по контролю выполнения карантинных мероприятий.

"Соответственно любые ограничения теряют свой смысл", – добавил Михаил Кацин.

Кроме этого он заявил, что карантин выходного дня был неэффективным, в частности, с точки зрения инкубационного периода.

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"Инкубационный период коронавируса варьируется от 2 до 3 недель, поэтому вводить карантин на 2 дня – это просто нелогично, это вред для бизнеса", – прокомментировал гость ток-шоу и отметил, что карантин в Украине вводить нужно, однако он должен быть жестким, как минимум на 3-4 недели с тотальным контролем его соблюдение.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в стране будет, но точной даты пока нет.

По его мнению, власть на местах должна активнее заниматься ситуацией с распространением коронавируса на их территориях.

Также министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что во время консультаций по введение локдауна вопрос ограничения транспорта не обсуждался.