У Украины был шанс производить российскую вакцину, но власти выбрали смерть для населения, – публицист

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Благодаря договоренности главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и российского лидера Владимира Путина у Украины была возможность наладить производство эффективной российской вакцины "Спутник V" и опередить страны, начавшие вакцинацию против коронавируса, но киевские власти решили иначе. Об этом в комментарии корреспонденту ZIK рассказал журналист и публицист Дмитрий Скворцов.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Украине патовая. Прежде всего, считает Скворцов, ввиду того, что власти не предпринимают даже первоочередных эпидемиологических мер.

При этом, обращает внимание публицист, есть все основания полагать, что статистика Минздрава о количестве заболевших COVID-19 далека от реальной.

"Если смертность и госпитализация не падает, то по каким показателям они фиксируют “улучшение”? По средней температуре по Минздраву? Или по количеству потевших перед кончиной (простите за старый анекдот)", - добавил он.

Рассчитывать на реальную поддержку Запада в борьбе с коронавирусом глупо, убежден Скворцов.

"Если бывший актёр Зеленский ещё помнит киноклассику, то, в переводе с дипломатического, в письме главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к Зеленскому, говорится “Крепитесь, мы дадим вам парабеллум!”. С одним патроном. В этом “крепитесь”" и заключается вся солидарность Запада с такими вот “лохами в 40 лет”, которые верят, что “весь мир с нами”", - пояснил он.

Публицист также указал на то, что Украина – единственное государство в Европе, где вакцинация даже не начиналась.

"Хотя у нас был шанс даже опередить Белоруссию. То есть, не закупать российскую вакцину, как белорусы, а производить её, о чём Медведчук договорился с Путиным ещё в прошлом году. Мало того, что у нас было бы чем привить своих граждан, но ещё бы отечественного производителя поддержали. А там, не исключено, и экспорт подняли бы, учитывая все те скандалы, которые сейчас сопровождают вакцинацию западными и китайскими конкурентами той вакцины, о которой договорился Медведчук. А тут речь идёт ещё о “вражеской вакцине”. Нет уж, пусть помирают украинцы, но без прививки чего бы то ни было русского!", - подытожил он.