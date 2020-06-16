У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус

Алексей Данилов УНИАН

Однако он не является сотрудником ситуационного центра, который расположен в Офисе президента

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, за что ведомство переходит в онлайн-режим работы. Об этом изданию Зеркало недели сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как полагается в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", - отметил Данилов.

По его словам, речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, что располагается на улице Петра Болобачана, не в Офисе президента на Банковой.

"Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - добавил секретарь СНБО.

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Напомним, по состоянию на утро 16 июня в Украине лабораторно подтверждено 32 476 случаев коронавирус COVID-19, из них 14 528 пациента выздоровели, а 912 человек умерло.