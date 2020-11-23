У председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чубарова обнаружили COVID-19

Рефат Чубаров Радио Свобода

По его словам, теперь главное - покинуть "клуб COVID-19" без потерь

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заболел коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!"- написал Чубаров.

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Напомним, в середине ноября стало известно, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Впоследствии положительный результат теста на коронавирус COVID-19 получил первый вице-премьер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В понедельник, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поборол коронавирусную инфекцию COVID-19 и уже вышел на работу в обычном режиме.