У полтавского губернатора Синегубова во всех сферах есть "свои" люди, - СМИ

Олег Синегубов "Полтавщина"

Недавняя история с задержанием на взятке экс-советника Полтавской ОГА Максима Рантнера навела на вопрос-а кто еще работает в окружении главы обладминистрации Олега Синегубова. Так вот, по данным СМИ, едва ли не в каждой сфере, Синегубов имеет своих "интересных" персон. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".



В частности советник Синегубова по вопросам нефтегазового комплекса Виталий Деркаченко. Чаще его называют "смотрящим" и он, как Рантнер, имеет свои "темные истории". Ранее он был голову тендерного комитета "Укргаздобыча". За время его работы там в 2014-2015 годах компания организовала закупку товаров по завышенным ценам, что привело к переплате от 20 до 40 млн грн - передают журналисты портала "Наши деньги".



Кроме того, в 2015 году полтавской полицией против него было открыто уголовное дело за хищение 2,8 млрд грн. Ее закрыли при странных обстоятельствах за несколько часов до встречи 2016 года - сообщают журналисты издания "Последний Бастион".



"По этому делу были проведены все необходимые оперативно-следственные действия, но по указанию следователь в течение 40 мин закрыл ее, сделав подарок под елочку как расхитителям, так и своему руководителю. В распоряжении издания есть информация, что стоимость закрытия этого дела составляла 40 млн грн", - говорится в сюжете.



Судя по недавней истории со вторым советником Синегубова Максимом Рантером-практика продажи уголовных дел на Полтавщине продолжается по сей день.