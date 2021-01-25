У певца Сергея Бабкина диагностировали редкую болезнь: Он быстро теряет зрение

Украинский исполнитель Сергей Бабкин Фото из открытых источников

Артист нуждается в срочной операции

У украинского музыканта, актера, автора и исполнителя собственных песен Сергея Бабкина обнаружили редкую болезнь глаз. Об этом рассказала его жена Снежана на своей странице в Instagram.

По ее словам, мужчина внезапно начал терять зрение из-за отслоения сетчатки и воспаления задней стенки глаз. Таким образом он плохо видит вблизи и несколько лучше на дальнее расстояние.

"Неделю назад было минус 50 процентов центрального зрения. На вчерашний момент - минус 70 процентов уже потеряно. Но самое коварное то, что это не ощущается... Просто в определенный момент тебе могут выключить свет", - отметила Снежана.

Она добавила, что каждый день у Сергея на счету, для исправления ситуации он нуждается в немедленном вмешательстве медиков.

По словам жены певца, в Украине нет специалистов, которые бы взялись за лечение такой болезни. Она встречается один раз на миллион случаев. Поэтому супруги намерены лететь в Австрию.

"Немцы никому не доверяют, будут делать свою (диагностику - ред.). На 5 февраля уже назначена операция. Самое главное, чтобы до пятого не потерять то, что мы имеем", - сообщила она.

Впрочем ситуация с немедленным вылетом за границу осложняется карантинными условиями, из-за чего срок вылета задерживается.

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