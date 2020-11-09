live
Новости » Общество Читати новину українською

У министра Марченко подтвердили COVID-19

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Марченко продолжает работать в дистанционном режиме

Министр финансов Сергей Марченко получил положительный тест на коронавирус. Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук в эфири "Евро Авто Сила".

Впоследствии эту информацию подтвердил и сам министр, отметив, что сейчас находится на самоизоляции. 

На период болезни министра, его обязанности исполняет первый заместитель министра финансов Денис Улютин. В то же время Марченко продолжает работать в дистанционном режиме.

Новости по теме: Городской голова Николаева заболел COVID-19

Напомним, ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.

Также коронавирусную инфекцию подтвердили у президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Вводя штрафы за неношение масок, государство должно обеспечить ими хотя бы пенсионеров, - Марчевский Расширение красной зоны и "оранжевый" Киев: В Украине обновили карантинное зонирование Правительство сейчас не рассматривает введение тотального карантина, - Шмыгаль За сутки в Украине обнаружили 9 721 случай COVID-19, также выздоровело рекордное количество пациентов - почти 11 000 человек
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Байден - президент. Жизнь в кредит. Судьба Донбасса | Ток-шоу
Мирный план для Донбасса. Адаптивный карантин. Бюджет на 2021-й год | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Проект бюджета-2021. В США до сих пор считаюсь голоса. Карантин в Украине | Детали дня | 06.11.20
Елена Бондаренко | Ток-шоу