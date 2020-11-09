У министра Марченко подтвердили COVID-19

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Марченко продолжает работать в дистанционном режиме

Министр финансов Сергей Марченко получил положительный тест на коронавирус. Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук в эфири "Евро Авто Сила".

Впоследствии эту информацию подтвердил и сам министр, отметив, что сейчас находится на самоизоляции.

На период болезни министра, его обязанности исполняет первый заместитель министра финансов Денис Улютин. В то же время Марченко продолжает работать в дистанционном режиме.

Новости по теме: Городской голова Николаева заболел COVID-19

Напомним, ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.

Также коронавирусную инфекцию подтвердили у президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.