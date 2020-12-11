У Кернеса отказали почки

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

Несмотря на это, он сможет выполнять функции городского главы

У харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки. Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко, передает "Украинская правда".

Сидоренко подтвердил информацию о том, что у Кернеса отказали обе почки.

"Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет выполнять свои обязанности... На гемодиализе люди живут", - сказал он.

Гемодиализ - это лечение, при котором кровь фильтруется вне тела с помощью диализного аппарата. Кровь отбирается из сосуда, пропускается через синтетический фильтр и возвращается в тело. Процедура обычно проводится не менее четырех часов три раза в неделю.

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Ранее сообщалось, что Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего харьковского городского главу Геннадия Кернеса как переизбранного на этом посту.