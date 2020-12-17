У Кернеса были большие планы по развитию Харькова – мы их будем воплощать в жизнь, – Терехов

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

Секретарь горсовета заверил, что жизнеобеспечение города изменений не претерпит

У городского главы Харькова Геннадия Кернеса и его команды были большие планы по развитию города. Теперь команда будет воплощать их в жизнь.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK во время включения сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Игорь Терехов отметил, что та потеря, которую сегодня понес Харьков из-за смерти городского главы Геннадия Кернеса, – невосполнима.

"У нас были большие планы развития города, и эти планы мы, конечно, будем претворять в жизнь. Геннадий Адольфович ушел от нас, но он оставил сплоченный дружный коллектив, сплоченную команду, которая смогла в его отсутствие выиграть выборы и в городской, и в областной совет", – отметил Игорь Терехов.

Секретарь Харьковского городского совета рассказал, что сегодня провел совещание, во время которого отметил, что в городе продолжается траур, однако горожане в Харькове должны быть обеспечены теплом, водой, улицы должны быть убраны, мусор вывезен, а снег убран, транспорт должен ездить по графику.

Игорь Терехов отметил, что в горсовете также сконцентрированы над вопросом, чтобы похоронить Геннадия Кернеса как человека, который заслужил уважение и любовь горожан, на достойном уровне.

Напомним, 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Его сердце остановилось ночью.

В Харькове из-за смерти городского главы Геннадия Кернеса объявили траур, который продлится в течение трех дней.

Также сообщали, что из-за смерти городского главы Харькова Геннадия Кернеса управление городом перейдет к секретарю городского совета Игорю Терехову.