У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружили коронавирус, - Минздрав

Эвакуированные из Италии граждане прибыли в Киев Офис президента

Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции в течение 14 дней

У эвакуированных из Италии граждан не подтвердился Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не выявлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что перед посадкой в самолет в Италии, все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания, после чего в Киеве пассажиры также были осмотрены медиками.

Отмечается, что все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней.

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Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же подозреваете, что заболели на коронавирус.

Так, в случае возникновения первых симптомов заболевания нужно срочно позвонить к своему семейному врачу, который определит, нуждается ли пациент в госпитализации. Однако в случае появления высокой температуры тела (выше 38 градусов) и кашля, в Офисе президента призывают немедленно вызвать скорую помощь.