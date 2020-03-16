У двух украинцев в Польше обнаружили коронавирус

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Инфицированных украинцев обнаружили в Силезском воеводстве

Два гражданина Украины заболели COVID-19 в Польше. Об этом сообщило издание Wprost со ссылкой на Минздрав Польши.

Отмечается, что всего было выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом: 9 человек - в Нижней Силезии (Вроцлав и Валбжих), 5 человек - в Мазовецком воеводстве (Варшава), 3 человека - в Великопольском воеводстве (Калиш и Познань), 2 человека - в Ополе, по два человека - в Силезском воеводстве, Подкарпатском воеводстве и Лодзе соответственно.

Пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучержевская отметила, что двое людей, инфицированных в Силезском воеводстве, являются гражданами Украины. Первому диагноз был поставлен в городе Тыхы, а другому - в Цешине.

"Второй пациент госпитализирован в больницу в Тыхы - он приехал из Украины, вероятно, источник инфекции был там", - сказала Кучержевская.

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Напомним, по состоянию на 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.