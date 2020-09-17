У четырех хасидов на границе с Беларусью обнаружили коронавирус

Хасиды-паломники на белорусско-украинской границе ГПСУ

Сейчас на границе находятся более полутора тысяч паломников, которые пытаются попасть в Умань

В Черниговской области в четырех хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе в Новых Яриловичах, обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом заявила председатель черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая. Соответствующие данные ей предоставили белорусские коллеги из Красного Креста, сообщает Суспільне.

"В четырех хасидов, которые находятся на границе Украины с Беларусью в Новых Яриловичах, обнаружили коронавирус", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ночь на 17 сентября представители Красного Креста и отряда быстрого реагирования передали хасидам через белорусских коллег гуманитарную помощь. В частности, паломникам предоставили 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды.

Кроме этого, хасидам передали 4 тысячи пакетов специальной пищи от еврейской общины Умани.

Напомним, на этой неделе на белорусско-украинской границе застряли более полутора тысяч паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Умань на празднование Рош га-Шана. Количество человек на границе постоянно увеличивается.

Впоследствии на эту ситуацию отреагировали в Государственной пограничной службе Украины и пригрозили паломникам ответственностью.

Заметим, иностранцев не пропускают на территорию Украины из-за риска распространения COVID-19. Ранее у шести хасидов, которые приехали в Умань для празднования Рош га-Шана обнаружили заражение коронавирусом.