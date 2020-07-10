Тысячи "квадратов", винный погреб, солярий и бассейн: Зеленский переехал на "дачу Ющенко"

Государственная дача Скриншот видео

Президент будет жить в трехэтажном особняке в рекреационной зоне

Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей переехал в государственную резиденцию "Конча-Заспа". Резиденция находится на режимной территории, которая обнесена высоким многокилометровым забором. Здесь ведется видеонаблюдение, а возле центрального въезда дежурит охрана.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондентка Алла Жизневская.

"Эту территорию официально называют "Дом отдыха Конча-Заспа". Это государственный оздоровительный объект, и финансируется он за счет государственного бюджета. Вся территория достигает 134 гектаров. По данным ГУД, на территории есть лесопарк с местами для экологического отдыха с оздоровительными терренкурами, длина которых достигает 6 тысяч метров, лугами с растениями, хвойными и лиственными деревьями, среди которых, кстати, есть и уникальные дубы", – отметила корреспондентка.

Алла Жизневская рассказала, что на территории есть 71 дачный дом, среди которых и дом № 29, который имеет статус государственной дачи. Именно в этом доме и живет президент Владимир Зеленский. До него с 2004 по 2014 год там жил третий президент Виктор Ющенко. Это трехэтажный особняк площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. К нему принадлежат три гектара земли вокруг. Есть домик для гостей, чайный домик. В самом доме 4 спальни, кинозал, бильярдная, винный погреб, сауна – турецкая и финская, солярий, 15-метровый бассейн, массажный кабинет, а также мраморные санузлы, рассказала корреспондентка.

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Алла Жизневская добавила, что при каденции Виктора Ющенко на содержание дачи тратили 30 млн грн в год. Осенью в прошлом году на даче начались ремонтные работы.

К дачам ведет хорошо заасфальтированная дорога, рядом есть несколько супермаркетов. Алла Жизневская отметила, что соседями президента являются лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и пятый президент Петр Порошенко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский продал дом в с. Иванковичи в Киевской области и временно переехал со своей семьей в государственную резиденцию "Конча-Заспа".

Напомним, недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на президента Украины Владимира Зеленского два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.