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Тысячи больных и десятки умерших: Статистика СOVID-19 в Украине за минувшие сутки

В Украине за сутки выявили 2 096 новых случаев коронавируса Фото из открытых источников

Самая сложная ситуация наблюдается в западных областях

За прошедшие сутки, 29 августа, в Украине диагностировали 2 096 новых случаев COVID-19 еще 35 больных погибли, а 596 пациентов выздоровели от болезни. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро 30 августа в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 527 - погибли, а 56 734 человек выздоровели. 

Статистика COVID - 19 в областях:

  • Винницкая обл-3948 (+76)
  • Волынская обл-5417 (+47)
  • Днепропетровская обл-2306 (+70)
  • Донецкая обл - 1416 (+47)
  • Житомирская обл-3213 (+58)
  • Закарпатская обл-7456 (+71)
  • Запорожская обл - 1558 (+38)
  • Ивано-Франковская обл — 9014 (+171)
  • Кировоградская обл-810 (+15)
  • г. Киев-13093 (+109)
  • Киевская обл-5580 (+91)
  • Львовская обл — 14356 (+188)
  • Луганская обл-312 (+17)
  • Николаевская обл - 1169 (+51)
  • Одесская обл-7094 (+173)
  • Полтавская обл-770 (+32)
  • Ровенская обл-9098 (+79)
  • Сумская обл - 1456 (+58)
  • Тернопольская обл-5865 (+160)
  • Харьковская обл-8889 (+198)
  • Херсонская обл-392 (+6)
  • Хмельницкая обл-2402 (+105)
  • Черновицкая обл - 10145 (+148)
  • Черкасская обл - 1538 (+56)
  • Черниговская обл — 1777 (+32)

К слову, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, недавно в Совете национальной безопасности и обороны заявили о подготовке к существенному росту уровня заболеваемости коронавирусом в Украине. По предварительным прогнозам, осенью количество заболевших может составлять примерно 360 тысяч человек.

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