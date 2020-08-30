Тысячи больных и десятки умерших: Статистика СOVID-19 в Украине за минувшие сутки
Самая сложная ситуация наблюдается в западных областях
За прошедшие сутки, 29 августа, в Украине диагностировали 2 096 новых случаев COVID-19 еще 35 больных погибли, а 596 пациентов выздоровели от болезни. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 30 августа в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 527 - погибли, а 56 734 человек выздоровели.
Статистика COVID - 19 в областях:
- Винницкая обл-3948 (+76)
- Волынская обл-5417 (+47)
- Днепропетровская обл-2306 (+70)
- Донецкая обл - 1416 (+47)
- Житомирская обл-3213 (+58)
- Закарпатская обл-7456 (+71)
- Запорожская обл - 1558 (+38)
- Ивано-Франковская обл — 9014 (+171)
- Кировоградская обл-810 (+15)
- г. Киев-13093 (+109)
- Киевская обл-5580 (+91)
- Львовская обл — 14356 (+188)
- Луганская обл-312 (+17)
- Николаевская обл - 1169 (+51)
- Одесская обл-7094 (+173)
- Полтавская обл-770 (+32)
- Ровенская обл-9098 (+79)
- Сумская обл - 1456 (+58)
- Тернопольская обл-5865 (+160)
- Харьковская обл-8889 (+198)
- Херсонская обл-392 (+6)
- Хмельницкая обл-2402 (+105)
- Черновицкая обл - 10145 (+148)
- Черкасская обл - 1538 (+56)
- Черниговская обл — 1777 (+32)
К слову, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, недавно в Совете национальной безопасности и обороны заявили о подготовке к существенному росту уровня заболеваемости коронавирусом в Украине. По предварительным прогнозам, осенью количество заболевших может составлять примерно 360 тысяч человек.