Тысячи больных и десятки умерших: Статистика СOVID-19 в Украине за минувшие сутки

В Украине за сутки выявили 2 096 новых случаев коронавируса Фото из открытых источников

Самая сложная ситуация наблюдается в западных областях

За прошедшие сутки, 29 августа, в Украине диагностировали 2 096 новых случаев COVID-19 еще 35 больных погибли, а 596 пациентов выздоровели от болезни. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 30 августа в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 527 - погибли, а 56 734 человек выздоровели.

Статистика COVID - 19 в областях:

Винницкая обл-3948 (+76)

Волынская обл-5417 (+47)

Днепропетровская обл-2306 (+70)

Донецкая обл - 1416 (+47)

Житомирская обл-3213 (+58)

Закарпатская обл-7456 (+71)

Запорожская обл - 1558 (+38)

Ивано-Франковская обл — 9014 (+171)

Кировоградская обл-810 (+15)

г. Киев-13093 (+109)

Киевская обл-5580 (+91)

Львовская обл — 14356 (+188)

Луганская обл-312 (+17)

Николаевская обл - 1169 (+51)

Одесская обл-7094 (+173)

Полтавская обл-770 (+32)

Ровенская обл-9098 (+79)

Сумская обл - 1456 (+58)

Тернопольская обл-5865 (+160)

Харьковская обл-8889 (+198)

Херсонская обл-392 (+6)

Хмельницкая обл-2402 (+105)

Черновицкая обл - 10145 (+148)

Черкасская обл - 1538 (+56)

Черниговская обл — 1777 (+32)

К слову, данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, недавно в Совете национальной безопасности и обороны заявили о подготовке к существенному росту уровня заболеваемости коронавирусом в Украине. По предварительным прогнозам, осенью количество заболевших может составлять примерно 360 тысяч человек.