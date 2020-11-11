Тяжелая ситуация с COVID-19 в Украине будет сохраняться до апреля, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Сейчас в больницах находится более 28 тысяч больных

В Министерстве здравоохранения считают, что сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине будет храниться до апреля. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем достаточно тяжело проходить этот период. Мы считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача - чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было наименьшим", - рассказал Степанов.

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Кроме этого, он отметил, что сейчас идет работа не над тем, чтобы уменьшить количество случаев коронавируса COVID-19, а над тем, чтобы остановить рост.

"У нас находится 28 тысяч больных в больницах. Это в четыре раза больше, чем было в сентябре... Кроме лечебного процесса есть еще сугубо эпидемиологический, каким образом остановить рост. Речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить - чтобы именно остановить рост. Все действия направлены на это", - отметил министр.

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине лабораторно подтверждено 489 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки выявили 10 611 новых случаев коронавируса.