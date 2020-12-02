Туроператоров обязали указывать цену на путешествия в гривнях

У туроператоров есть на это 10 дней, а дальше начнутся штрафы

Временная админколлегия Антимонопольного комитета рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость туров на своих сайтах в гривнях без так называемого собственного курса валют. Об этом написал руководитель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий в своем Facebook.

"У туристических операторов есть 10 дней на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу своих цен туров на сайтах и информировать потребителей таким образом, что не будет вводить в заблуждение", – написал Хмельницкий.

По его словам, в ходе расследования АМКУ обнаружил, что реклама туров "в долларах" на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами "собственного курса валют". Поэтому комитет 2 декабря предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации: реклама туров должна содержать точные и честные цены в гривнях, без использования "собственного курса валют".

Хмельницкий отметил, что в случае невыполнения рекомендаций операторы вынуждены будут заплатить штраф.

По его словам, на встрече с операторами глава АМКУ Ольга Песчанская обсудила это решение с представителями туроператоров, и они пообещали выполнить его вовремя.

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