Турция ужесточила правила пересечения границы: Что изменилось

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Иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Турция обновила правила въезда в страну для иностранцев, которые путешествуют самолетами, обязав их предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"К сведению граждан Украины, путешествующих из/в США транзитом через Турцию! По информации Посольства Турецкой Республики в США, с 30 декабря 2020 года для въезда в Турцию авиатранспортом все лица в возрасте от 6 лет, которые направляются в Турцию на отдых или с любой другой целью, должны предоставить справку о негативном PCR-тест на коронавирус COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа на момент предъявления.

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Напомним, с 23 декабря Израиль запретил въезд иностранцам и ввел обязательное прохождение карантина для израильтян, которые возвращаются домой.