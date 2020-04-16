Турция передала Украине хирургические маски и халаты

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Средства индивидуальной защиты уже были переданы в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу

Башкентський университет в Анкаре передал для украинских медиков хирургические маски и халаты. Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты уже были переданы в Одесский роддом №2 и Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу.

"Украинские дипломаты по всему миру продолжают поиск всех вариантов, которые помогут нашей стране сдержать распространение инфекции и спасти жизнь. Спасибо дипломатам за службу, а партнерам – за готовность помочь в непростых условиях пандемии", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил, что использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.