live
Новости » Общество Читати новину українською

Турция передала Украине хирургические маски и халаты

Фото из открытых источников

Средства индивидуальной защиты уже были переданы в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу

Башкентський университет в Анкаре передал для украинских медиков хирургические маски и халаты. Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты уже были переданы в Одесский роддом №2 и Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу.

"Украинские дипломаты по всему миру продолжают поиск всех вариантов, которые помогут нашей стране сдержать распространение инфекции и спасти жизнь. Спасибо дипломатам за службу, а партнерам – за готовность помочь в непростых условиях пандемии", - подчеркнули в пресс-службе.

Новости по теме: За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 25 украинцев, - МИД

Напомним, ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил, что использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Минздраве прогнозируют, что коронавирусом в Украине переболеет 80% граждан Если будут внедрены правильные меры, Украина не достигнет пика заболеваемости, – врач-эпидемиолог За сутки в РФ зафиксировали более 3,3 тыс. новых случаев COVID-19 Сегодня Кабмин рассмотрит вопросы обеспечения лекарственными средствами, - Степанов
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Портнов | Hard с Влащенко | 15.04.2020
Жаркие дискуссии. Карантин до лета? Вятрович идет на допрос | Ток-шоу
Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20