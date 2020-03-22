Турция не будет наказывать украинцев, которые не смогли покинуть страну из-за карантина

Наказание не будет применяться также и к гражданам других государств

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что к украинцам, которые нарушили срок пребывания на территории этой страны из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, не будут применять санкции. Об этом сообщает Укринформ.

"От министерства иностранных дел Турции получено ноту о неприменении штрафов за нарушение сроков пребывания в стране для украинских граждан", - отметил посол.

Также известно, что эта нота касается граждан других стран, которые находятся на территории Турции.

В настоящее время известно о сверхсрочном пребывании в Турции четырех граждан Украины, соответствующую информацию посольство передало в МИД Турции.

"Мы уже отправили перечень лиц, имеем четыре кейсы граждан Украины, относительно которых мы подтверждаем, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами они не смогли вовремя покинуть территорию Турции. И в контексте этой ноты надеемся, что вопрос будет решен положительно, мы в этом абсолютно убеждены. Турецкое государство относится с пониманием и идет навстречу", - отметил Сибига.

Напомним, с момента прекращения авиасообщения 17 марта из Турции в Украину вернулись 250 граждан, также 560 человек воспользовались возможностью вернуться самолетом 21 и 23 марта.