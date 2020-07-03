Турция готова выдавать украинцам краткосрочные разрешения на проживание
Кроме этого, страны договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении
Турция разрешила гражданам Украины получать краткосрочные туристические разрешения на проживание, а также заявила о готовности упростить визовые требования для украинцев, которые проходят там лечение. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Как отмечается, 3 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Так, во время рабочей встречи турецкая сторона сообщила о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на жительство.
Также иностранное государство заявило о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции.
Кроме этого, министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении.
Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Турция в этом году будет главным туристическим направлением для украинцев, которые захотят провести отпуск за рубежом.