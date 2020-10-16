Турция будет помогать Украине в освобождении политзаключенных, - Зеленский

Встреча Владимира Зеленского и Реджеп Тайип Эрдоган Офис президента Украины

Киев и Анкара будут сотрудничать в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для защиты прав человека в Крыму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помогать Украине в вопросе освобождения украинских политических заключенных. Об этом 16 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Для нас чрезвычайно важна поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Эрдоган заверил, что и в дальнейшем будет прилагать активные личные усилия в вопросе освобождения политических заключенных – украинцев и крымских татар", – заявил Зеленский.

В то же время украинский президент добавил, что Киев и Анкара будут тесно сотрудничать в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму.

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Напомним, 16 октября Владимир Зеленский провел рабочий визит в Турецкую Республику, во время чего президент и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили широкий спектр вопросов взаимоотношений между странами.

В ходе встречи украинский глава пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова, после чего Эрдоган заявил о готовности к такому сотрудничеству.