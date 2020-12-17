Туманы утром и "плюс" днем: Прогноз погоды на сегодня

Температура в течение суток будет составлять от -3 до + 2 градусов

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В Украине сегодня, 17 декабря, на всей территории страны будет сухая погода, однако кое-где предполагается гололедица и туман. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в среднем температура воздуха в течение суток будет составлять от -3 до +2 градусов по Цельсию. В то же время днем на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму прогнозируют от 1 до 6 градусов с отметкой "плюс".

На Западе и в центре Украины синоптики предсказывают туман. Ветер будет иметь переменные направления, а его скорость составит 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 17 декабря 2020 года Укргідрометцентр

В столице и Киевской области сегодня также без осадков. В Киеве температура в течение суток составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. В области ночью и днем от -3 до +2 градусов по Цельсию.

В следующие два дня, 18-19 декабря, в Украине осадков не прогнозируют. Лишь 19 декабря на северо-востоке страны местами предполагается небольшой мокрый снег.

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Напомним, не так давно народный синоптик Владимир Деркач заявил, что погода в Украине в декабре 2020 года будет удивлять. Он предвидел, что первая декада месяца будет холодной, а в середине декабря ожидается потепление.