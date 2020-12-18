Туманы и гололедица: Прогноз погоды на 18 декабря

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Местами в Украине пройдут дожди с мокрым снегом

Сегодня, 18 декабря, в Украине прогнозируется преимущественно облачная погода и возможное образование гололеда на дорогах. Об этом сообщает Gismeteo.

Отмечается, что местами по стране, кроме юга, синоптики прогнозируют кратковременные дожди с мокрым снегом, а также туманы. В частности, в северных и западных областях видимость оценивают в 300-900 м.

Что касается температуры воздуха, то в северных и центральных регионах Украины сегодня днем столбики термометров будут показывать от 1 до 2 градусов с отметкой "плюс". На Западе будет немного теплее, ведь температура воздуха будет составлять от +4 до +5 градусов по Цельсию.

В то же время на востоке Украины прогнозируется более холодная погода-днем температура воздуха будет от -1 до 0 градусов. В южных регионах воздух прогреется до +1+ 2 градусов по Цельсию.

В столице 18 декабря температура на улице будет примерно одинаковой – от -1 до +1 градусов без существенных осадков, но также вероятен туман.

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Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни будет сухая, преимущественно "плюсовая" погода, однако синоптики назвали дату, когда в страну придет похолодание. Кроме того, в конце следующей недели ожидается увеличение количества осадков.