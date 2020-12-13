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Туман и гололедица: Киевлян предупредили об осложнении погодных условий в понедельник

Киевлян предупредили о тумане и гололедице Фото из открытых источников

Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров

В Киеве 14 декабря будет наблюдаться туман и гололедица, а видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

"До конца суток 13 декабря и в течение 14 декабря в столице ожидается гололед, на дорогах – гололедица, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве призвали водителей быть максимально внимательными и соблюдать безопасную дистанцию на дорогах. Также автомобилистам советуют не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения.

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Кроме этого, пешеходов призвали быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу в предназначенных для этого местах на разрешенный сигнал светофора. 

Напомним, недавно синоптик предупредила, что на Украину надвигается циклон, который принесет морось, дождь, ледяной дождь и мокрый снег. Кроме этого, на дорогах будет сохраняться гололедица.

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