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Туалетная бумага вместо масок: УЗ возразила "сомнительный защита" работников

Фото из сети Телеграм-канал PavlovskyNews

В "Укрзализныце" заверили, что всем сотрудникам были выданы медицинские маски для защиты

В сети появились фотографии с информацией о том, что в Кременчуге слесарям выдали защитные маски якобы из туалетной бумаги, однако в "Укрзализныце" этот факт опровергли. Об этом сообщает Pavlovsky News.

"В сети появились фотографии с описанием, якобы слесарям предприятия в Кременчуге выдали маски из бумаги, который похож на туалетную. Мы решили проверить информацию, связавшись с "Укрзалізницею", - говорится в материале.

В то же время в УЗ отрицали этот факт и заверили, что всем сотрудникам были выданы медицинские маски для защиты.

"Все работники УЗ были обеспечены медицинскими масками. И я не знаю, что там было выложено в сети", - ответили в пресс-центре "Укрзализныци".

Напомним, недавно народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец заявил, что 20 марта, из аэропорта "Борисполь" до Китая вылетает самолет за тестами на COVID-19, масками и необходимым медицинским оборудованием.

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