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Три мобильные операторы отменили плату за роуминг на горячие линии госучреждений Украины

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Украинцы за границей получат информацию по обратной связи с органами государственной власти по СМС

В связи с пандемией коронавируса в мире три украинские мобильные операторы сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как отмечается, бесплатные звонки из роуминга на номера государственных горячих линий относительно распространения коронавируса можно осуществлять с SIM-карт операторов Водафон, Лайфсел и Киевстар.

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Кроме этого, в специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию по обратной связи’связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения неотложных вопросов.

Напомним, накануне в Министерстве здравоохранения сообщили, что отсылать украинцам информацию о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

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