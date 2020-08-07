Три большие свадьбы отправили целый район на Буковине в "красную" зону

Кицманский район Черновицкой области две недели находится в "красной" зоне распространения коронавируса

Сделать тест на COVID-19 в аэропорту Харькова можно с 18 июля Фото из открытых источников

Гости трех свадеб в Кицманском районе Черновицкой области заболели коронавирусом, из-за чего район уже вторую неделю подряд относят к "красной" зоне распространения болезни. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на брифинге.

По словам чиновника, специалисты имеют четко установленные путем эпидемиологических расследований источники взрыва и распространения COVID-19. В частности, есть информация о трех свадьбах на 300-500 гостей каждая, гости которой "практически загнали весь район в так называемую "красную" зону", – отметил Осачук.

Кроме того, председатель ОГА заявил, что на Буковине выросло количество больных среди отдыхающих, ведь около 20% тех, кто вернулся с курортов и прошли тестирование на коронавирус, получили положительный результат.

В обладминистрации прогнозируют, что через несколько недель состоится пиковая нагрузка на медучреждения, которые лечат больных на COVID-19. "Сейчас мы каждый день сообщаем о около сотню новых больных на коронавирус. Хотя еще месяц назад фиксировали по 20 новых больных за сутки. Это является следствием того, что после существенного ослабления карантинных ограничений большинство людей совершенно легкомысленно перешли жить в формат свободного образа жизни", – резюмировал Осачук.

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Ранее сообщалось, что на Буковине выросло количество детей, госпитализированных с подозрением на COVID-19. Сейчас в областной больнице с подтвержденным коронавирусом находятся 11 детей.