Третьякова выступила за легализацию секс-индустрии в Украине

Галина Третьякова Голос.юа

По ее словам, это нужно для контроля государства

Народная депутатка от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что секс-индустрию в Украине нужно легализовать. Об этом она сообщила в интервью "Громадському".

"Я вообще являюсь сторонником легализации всего, что возможно… Секс-индустрия у нас была, это одна из самых древних профессий, и тот, кто ее организовывает, т. н. сутенеры, тоже в черной части спектра экономики. Они получают прибыль. Там есть унижение, есть элементы торговли людьми. Эти элементы надо убрать", – сказала Третьякова.

По словам Третьяковой, когда секс-индустрия работает в законном поле, государство может ее контролировать.

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Также Третьякова утвердительно ответила на вопрос о том, нуждаются ли сотрудники секс-индустрии в социальной защите.

"Конечно. Человек, работающий в этой сфере, потом будет требовать от государства пенсионное обеспечение. Если с ним что-то произойдет, например, несчастный случай, который приведет к инвалидности, и это потребует присмотра, социальные службы будут подключаться. Соцзащита покрывает любого гражданина Украины", – пояснила Третьякова.

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Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.