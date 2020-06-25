Третьякова должна сложить полномочия председателя комитета ВР и понести уголовную ответственность за разжигание ненависти

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова должна сложить полномочия председателя комитета Верховной Рады и понести уголовную ответственность за разжигание ненависти. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь", которое размещено на сайте партии.

Приводим его текст дословно:

Председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сделала возмутительное заявление. "Мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей. И рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь. То мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества", ‒ сказала она, фактически, с помощью исторических примеров того, как "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами", продвигая бесчеловечную идею стерилизации определенных социальных групп.

Подобные запредельные по уровню цинизма заявления тем не менее полностью укладываются в общую логику "реформ", проводимых под внешним управлением Соединенных Штатов. Тарифный геноцид, снижение уровня медицинского обслуживания, падение уровня жизни населения из-за краха экономики и кардинального урезания социальных стандартов ‒ результатом всех этих "реформ" стало обвальное сокращение населения Украины.

Многочисленные заявления представителей власти о том, что Галина Третьякова выразила свою личную позицию, не дают ответа на вопрос: как вообще у председателя профильного комитета может быть такая позиция? Да и маловероятно, что позиция эта сформировалась только сейчас и данный вопрос не обсуждался Зе-командой на многочисленных "трускавцах" и совещаниях. Куда более вероятно, что теперь Галина Третьякова публично озвучила то, что ранее обсуждалось лишь кулуарно.

Страшно осознавать, что "слуги народа" считают: "качество детей" зависит от факта рождения, а не от государственной политики в сфере образования, правоохранительной деятельности и молодежной политики. Впрочем, подобная "либертарианская" уверенность "слуг" хорошо объясняет все те "реформы" в сфере образования, которые продолжают вести Украину по пути деинтеллектуализации и дебилизации населения.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что на эти мерзости от депутата "Слуги народа" может быть только одна адекватная реакция – немедленное лишение Третьяковой депутатского мандата и открытие в отношении нее уголовного дела по статье 161 Уголовного кодекса Украины о "разжигании ненависти". Только такая реакция может стать залогом того, что никто и никогда в Украине больше не позволит себе публично рассуждать о "качестве детей".

Кроме того, указом Президента Украины Владимира Зеленского от 5 мая 2020 года Галина Третьякова назначена представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Заявляем, что участие Галины Третьяковой в ТКГ, которая в последнее время превращается в сборище случайных людей, далеких от процесса мирного урегулирования и лишь вредящих ему, не отвечает интересам Украины. Мы требуем от Президента Зеленского подписания указа об исключении Галины Третьяковой из состава делегации Украины.