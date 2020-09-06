Третий лот: Малюська заявил о продаже "недешевой" Львовской исправительной колонии

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

Министр убежден, что колония может быть интересна жилым застройщикам

Министерство юстиции Украины осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48, которая может быть интересна жилым и промышленным застройщикам. Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська в Facebook.

Как отмечается, площадь 40 зданий колонии составляет более 42 тысяч квадратных метров. В целом учреждение, которое расположено вблизи центра Львова, занимает примерно 10 гектаров.

По словам Дениса Малюськи, к зданиям подключены все инженерные сети. В частности, там есть электроэнергия, канализация и водоотвод. Министр убежден, что этот объект может заинтересовать, как промышленных, так и жилых застройщиков.

Однако, Малюська отметил, что стоить Львовская колония будет "недешево" и призвал всех, кто заинтересовался в покупке объекта, обращаться в Минюст.

"Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен к продаже также этой осенью", - добавил Малюська.

распродажа тюрем продолжается) детали о следующем лоте-в видео. Опубликовано Denis Malyuska Суббота, 5 сентября 2020 г.

К слову, сейчас колония находится в нерабочем режиме. По словам министра, последний осужденный был вывезен оттуда два года назад - в 2018.

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Напомним, на этой неделе министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине нужно оставить только две тюрьмы, не считая следственные изоляторы (СИЗО). По его словам, необходимо ориентироваться на наказания, не связанные с лишением свободы.