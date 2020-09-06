Третий лот: Малюська заявил о продаже "недешевой" Львовской исправительной колонии
Министр убежден, что колония может быть интересна жилым застройщикам
Министерство юстиции Украины осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48, которая может быть интересна жилым и промышленным застройщикам. Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська в Facebook.
Как отмечается, площадь 40 зданий колонии составляет более 42 тысяч квадратных метров. В целом учреждение, которое расположено вблизи центра Львова, занимает примерно 10 гектаров.
По словам Дениса Малюськи, к зданиям подключены все инженерные сети. В частности, там есть электроэнергия, канализация и водоотвод. Министр убежден, что этот объект может заинтересовать, как промышленных, так и жилых застройщиков.
Однако, Малюська отметил, что стоить Львовская колония будет "недешево" и призвал всех, кто заинтересовался в покупке объекта, обращаться в Минюст.
"Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен к продаже также этой осенью", - добавил Малюська.
распродажа тюрем продолжается)
детали о следующем лоте-в видео.Опубликовано Denis Malyuska Суббота, 5 сентября 2020 г.
К слову, сейчас колония находится в нерабочем режиме. По словам министра, последний осужденный был вывезен оттуда два года назад - в 2018.
Напомним, на этой неделе министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине нужно оставить только две тюрьмы, не считая следственные изоляторы (СИЗО). По его словам, необходимо ориентироваться на наказания, не связанные с лишением свободы.